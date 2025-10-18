Mais uma cidade da região de Franca terá nova eleição a prefeito

Eleitores de Guará, cidade localizada a cerca de 45 quilômetros de Franca, voltarão às urnas no dia 7 de dezembro para escolher uma nova prefeita ou prefeito, além de vice. A votação acontecerá das 8h às 17h, e os eleitos exercerão o mandato até o final de 2028.

A eleição suplementar foi convocada após decisão definitiva do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que manteve o indeferimento do registro de candidatura de Vinicius Magno Filgueira, Vinicius Engenheiro (PSD), o mais votado nas Eleições Municipais de 2024.

A decisão foi baseada no entendimento de que Vinicius está inelegível para o cargo por ter ocupado o Executivo municipal por dois mandatos consecutivos, o que é vedado pelo artigo 14, § 5º da Constituição Federal.

Entenda o caso