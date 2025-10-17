17 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Trio é preso por furto em garagem de ônibus no Parque São Jorge

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Policiais militares durante o atendimento da ocorrência
Policiais militares durante o atendimento da ocorrência

Três homens foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira, 17, após invadirem uma área abandonada onde antes funcionava a empresa de ônibus Cristalense, no Parque São Jorge, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o trio foi surpreendido no momento em que furtava ferragens, calhas e ferramentas do local. Com eles, os policiais encontraram alicates, serras e outros objetos usados no crime.

Os suspeitos, que já possuem passagens anteriores por furto, foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram à disposição da Justiça.

