Trio é preso por furto em garagem de ônibus no Parque São Jorge

Três homens foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira, 17, após invadirem uma área abandonada onde antes funcionava a empresa de ônibus Cristalense, no Parque São Jorge, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o trio foi surpreendido no momento em que furtava ferragens, calhas e ferramentas do local. Com eles, os policiais encontraram alicates, serras e outros objetos usados no crime.

Os suspeitos, que já possuem passagens anteriores por furto, foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram à disposição da Justiça.