17 de outubro de 2025
PREVENÇÃO

UBSs de Franca estarão abertas para vacinação neste sábado

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Rovena Rosa/Agência Brasil
Criança recebendo vacina: todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis
Franca realiza um mutirão de saúde neste sábado, 18, com o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, aliado a ações do Outubro Rosa. Ao todo, 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender a população.

O foco da campanha é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis, como doses contra HPV, febre amarela, sarampo, covid-19 e poliomielite. Para receber a dose, é obrigatório apresentar documento pessoal e a carteira de vacinação.

Além da vacinação, as UBSs também oferecerão testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, ações de saúde bucal e, em algumas unidades, coleta de Papanicolau e solicitações de mamografia, dentro da programação do Outubro Rosa.

As 13 UBSs que estarão abertas neste sábado são:

Ângela Rosa, Aeroporto I, City Petrópolis, Estação, Guanabara, Horto, Luiza, Planalto, Palma, Paraty, Paineiras, Santa Terezinha e São Sebastião.

Ações do Outubro Rosa a partir de 18 de outubro

UBS Santa Terezinha

  • 18/10, às 8h: “Sábado na Unidade” com coleta de papanicolau, mamografia e orientação.

UBS Vila São Sebastião

  • 18/10, às 8h: “Dia D Outubro Rosa” com exames e orientações.
  • 24/10, às 13h30: palestra com psicóloga “Pausa para o Autocuidado”.
  • 29/10, às 9h: palestra sobre Outubro Rosa.

UBS Luiza

  • 18/10: coleta de papanicolau, solicitações de mamografia e atualização do cartão vacinal.
  • 20 e 21/10: distribuição de folhetos e orientações.

ESF Palma

  • 18/10: coleta de papanicolau, solicitação de mamografia e atualização da carteira de vacinação.
  • 21/10, às 8h: palestra sobre Outubro Rosa.

Outras unidades também têm atividades previstas ao longo do mês, como rodas de conversa, palestras e ampliação de coletas. Desde o início de outubro, já foram realizados 857 pedidos de mamografia e 565 exames de Papanicolau na rede pública.

