UBSs de Franca estarão abertas para vacinação neste sábado

Franca realiza um mutirão de saúde neste sábado, 18, com o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, aliado a ações do Outubro Rosa. Ao todo, 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender a população.

O foco da campanha é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis, como doses contra HPV, febre amarela, sarampo, covid-19 e poliomielite. Para receber a dose, é obrigatório apresentar documento pessoal e a carteira de vacinação.

Além da vacinação, as UBSs também oferecerão testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, ações de saúde bucal e, em algumas unidades, coleta de Papanicolau e solicitações de mamografia, dentro da programação do Outubro Rosa.