Franca é contemplada com a carreta Caminhos da Capacitação

Franca foi contemplada com o programa Caminhos da Capacitação, uma ação do Fundo Social de São Paulo, que oferece qualificação profissional gratuita e suporte técnico ao empreendedorismo. A iniciativa disponibiliza carretas itinerantes adaptadas com salas de aula equipadas, levando formação e oportunidades de trabalho a diferentes comunidades do Estado.
Além de Franca, o ciclo regional abrangerá os municípios de Pedregulho, Cristais Paulista, Ituverava, Buritizal, Restinga, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Jeriquara, Ribeirão Corrente e Igarapava.
O assunto foi tratado no início de outubro pela deputada estadual Delegada Graciela (PL) e a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, quando foram discutidas ações e parcerias que ampliem o alcance do programa, incluindo o envio de emendas parlamentares.
“É uma oportunidade de oferecer cursos profissionalizantes gratuitos em áreas como gastronomia, beleza, moda e tecnologia, com foco na geração de renda e inclusão social. Em parceria com o Fundo Social de São Paulo e a Assembleia Legislativa, estamos ampliando o acesso à qualificação e promovendo a autonomia financeira de pessoas em situação de vulnerabilidade”, destacou a deputada Graciela.
O programa o Estado têm como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026, com uma frota de mais de 30 carretas, disponibilizando cursos profissionalizantes ministrados por especialistas do Centro Paula Souza, garantindo certificação oficial aos participantes.
“O Caminhos da Capacitação nasceu para levar qualificação gratuita, gerar oportunidades, abrir portas para o mercado de trabalho e fazer com que as pessoas prosperem”, disse Cristiane de Freitas.
Não foram divulgadas as datas que a carreta do programa estará em Franca e região.
