Franca é contemplada com a carreta Caminhos da Capacitação

Franca foi contemplada com o programa Caminhos da Capacitação, uma ação do Fundo Social de São Paulo, que oferece qualificação profissional gratuita e suporte técnico ao empreendedorismo. A iniciativa disponibiliza carretas itinerantes adaptadas com salas de aula equipadas, levando formação e oportunidades de trabalho a diferentes comunidades do Estado.

Além de Franca, o ciclo regional abrangerá os municípios de Pedregulho, Cristais Paulista, Ituverava, Buritizal, Restinga, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Jeriquara, Ribeirão Corrente e Igarapava.

O assunto foi tratado no início de outubro pela deputada estadual Delegada Graciela (PL) e a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, quando foram discutidas ações e parcerias que ampliem o alcance do programa, incluindo o envio de emendas parlamentares.