Acif oferece curso gratuito para impulsionar vendas de Natal

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá no próximo dia 29, às 19h30, o Workshop de Natal, voltado a lojistas interessados em aprimorar estratégias de atendimento e vitrinismo para o aumento das vendas no período natalino. O encontro será realizado na sede da entidade, no Centro de Franca.

A iniciativa busca orientar comerciantes sobre práticas que ajudam a ampliar o ticket médio, atrair novos consumidores e fidelizar clientes após o Natal, com foco em atendimento de excelência e comunicação nas redes sociais.

“O consumidor natalino está mais exigente, com pouco tempo e muitas opções. Um bom atendimento é essencial para criar conexão emocional, algo decisivo em compras de presente”, disse a coordenadora de marketing da Acif, Camila de Deus.