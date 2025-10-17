Acif oferece curso gratuito para impulsionar vendas de Natal

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá no próximo dia 29, às 19h30, o Workshop de Natal, voltado a lojistas interessados em aprimorar estratégias de atendimento e vitrinismo para o aumento das vendas no período natalino. O encontro será realizado na sede da entidade, no Centro de Franca.
A iniciativa busca orientar comerciantes sobre práticas que ajudam a ampliar o ticket médio, atrair novos consumidores e fidelizar clientes após o Natal, com foco em atendimento de excelência e comunicação nas redes sociais.
“O consumidor natalino está mais exigente, com pouco tempo e muitas opções. Um bom atendimento é essencial para criar conexão emocional, algo decisivo em compras de presente”, disse a coordenadora de marketing da Acif, Camila de Deus.
Ela destacou que o uso de técnicas adequadas pode elevar o ticket médio e manter a clientela no pós-festas.
O workshop também vai abordar conceitos de vitrinismo, com ênfase em vitrines temáticas, harmônicas e atrativas. Os participantes aprenderão a utilizar cores, iluminação e disposição de produtos de forma estratégica.
“A vitrine é o primeiro ponto de contato entre loja e cliente. Segundo uma pesquisa do Sebrae, 80% das decisões de compra acontecem ainda na vitrine, e uma reformulação pode aumentar em até 25% as vendas”, relatou Camila.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link. As vagas são limitadas.
Serviço
Workshop de Natal da ACIF
- Data: 29 de outubro – quarta-feira.
- Horário: 19h30.
- Local: ACIF – entrada pela Rua Voluntários da Franca, 1511 – Centro.
- Participação: gratuita e aberta ao público. Vagas limitadas.
- Inscrições: https://bit.ly/4o2R2Re
