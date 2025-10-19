Confira produtos que Franca exporta e você nem imagina

Quando se fala em exportações de Franca, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser de produtos ligados ao setor calçadista - um dos principais motores econômicos da cidade - ou o café, que lidera as vendas francanas ao exterior. Mas os dados mais recentes do Comex Stat, plataforma oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), revelam uma lista de produtos pouco óbvios que vão para fora e movimentam milhões de dólares.

Entre os destaques, estão materiais para bijuterias, que somaram US$ 633 mil em exportações. O valor representa um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, um salto absoluto de US$ 47 mil. Embora a participação de mercado seja considerada baixa, abaixo de 0,1%, a cifra chama atenção pelo volume movimentado — especialmente se comparada a setores mais tradicionais.

Outro dado curioso vem das canetas esferográficas e canetas com ponta de feltro, responsáveis por US$ 16,7 mil em importações no período analisado. O aumento foi de 14,4%, o que equivale a mais US$ 2,1 mil em relação ao ano anterior. A participação de mercado é pequena, de 0,1%, mas o número ilustra como produtos de uso cotidiano também fazem parte da balança comercial local.