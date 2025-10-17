Morre em Franca o professor Cícero, aos 95 anos

Morreu em Franca o professor aposentado de Educação Física, Cícero de Castro Filho, aos 95 anos. Ele deixa mulher, filhos e netos.
Cícero lecionou em várias escolas em Franca, mas marcou época no EETC (Escola Estadual "Torquato Caleiro").
Amigos e ex-alunos usaram as redes sociais para homenagear o ex-professor. “Que Deus o tenha. Fomos campeões em tudo que participamos. Jogos da Primavera, Uesp, Estaduais, etc...”, postou Leopoldo Toneato. “Grande mestre. Muito querido e admirado por gerações. Meus sentimentos aos familiares”, escreveu Luís Felipe Junqueira.
André Rehder postou: “Sr. Cícero foi meu professor e também de meia Franca”. “Foi meu professor de Educação Física no Torquato Caleiro. Irreparável perda”, destacou Ana Maria. “Meus sentimentos para toda família em especial à querida Marlene”, disse Valéria Marson, ex-vereadora em Franca.
O corpo de Cícero está sendo velado nesta sexta-feira, 17, no Velório São Vicente, das 8h às 16h. Seu sepultamento será em seguida no Cemitério da Saudade, em Franca.
