Morre em Franca o professor Cícero, aos 95 anos

Morreu em Franca o professor aposentado de Educação Física, Cícero de Castro Filho, aos 95 anos. Ele deixa mulher, filhos e netos.

Cícero lecionou em várias escolas em Franca, mas marcou época no EETC (Escola Estadual "Torquato Caleiro").

Amigos e ex-alunos usaram as redes sociais para homenagear o ex-professor. “Que Deus o tenha. Fomos campeões em tudo que participamos. Jogos da Primavera, Uesp, Estaduais, etc...”, postou Leopoldo Toneato. “Grande mestre. Muito querido e admirado por gerações. Meus sentimentos aos familiares”, escreveu Luís Felipe Junqueira.