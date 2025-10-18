18 de outubro de 2025
DESCASO

Vizinhos denunciam abandono e pedem luz em praça no Boa Esperança

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Whatsapp GCN
Praça na rua Adalgiso Lima, em que moradores vêm sofrendo com insegurança
Praça na rua Adalgiso Lima, em que moradores vêm sofrendo com insegurança

Moradores do bairro Boa Esperança, em Franca, denunciam o abandono de uma praça na rua Adalgiso Lima, que se tornou um foco de insegurança e problemas para a vizinhança. A principal queixa é a falta total de iluminação no local, que, combinada com árvores que cresceram desordenadamente, torna a área extremamente escura e perigosa durante a noite.

A praça, localizada após a ponte da avenida Presidente Vargas e em frente ao Shopping do Calçado, foi construída anos atrás por um morador já falecido, que na época plantou diversas árvores no local. Com o passar do tempo, o espaço se deteriorou. "Há anos enfrentamos problemas sérios no local: presença constante de pessoas em situação de rua, acúmulo de lixo, uso de drogas e até assaltos", relata uma moradora.

A sensação de insegurança aumentou recentemente com uma nova onda de crimes. "Começaram a quebrar vidros de carros estacionados nas proximidades e fugir pela praça, o que tem gerado medo e insegurança em toda a vizinhança", conta.

Segundo a comunidade, já foram feitas diversas tentativas para solucionar o problema, incluindo a criação de um abaixo-assinado. No entanto, as medidas tomadas foram consideradas paliativas. "Apenas limparam e pintaram o espaço, sem resolver o problema de iluminação e segurança", lamenta a moradora. O principal pedido da vizinhança é a instalação de iluminação adequada e uma revitalização completa do espaço.

Prefeitura responde

Em nota, a Prefeitura de Franca informou que a praça faz parte do cronograma de limpeza da Secretaria de Meio Ambiente e que uma nova ação de retirada de lixo seria realizada nessa sexta-feira, 17. O comunicado afirma ainda que uma equipe da Abordagem Social irá até o local para verificar a situação e ofertar os programas da Secretaria de Ação Social às pessoas em situação de rua que frequentam a praça.

