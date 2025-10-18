Vizinhos denunciam abandono e pedem luz em praça no Boa Esperança

Moradores do bairro Boa Esperança, em Franca, denunciam o abandono de uma praça na rua Adalgiso Lima, que se tornou um foco de insegurança e problemas para a vizinhança. A principal queixa é a falta total de iluminação no local, que, combinada com árvores que cresceram desordenadamente, torna a área extremamente escura e perigosa durante a noite.

A praça, localizada após a ponte da avenida Presidente Vargas e em frente ao Shopping do Calçado, foi construída anos atrás por um morador já falecido, que na época plantou diversas árvores no local. Com o passar do tempo, o espaço se deteriorou. "Há anos enfrentamos problemas sérios no local: presença constante de pessoas em situação de rua, acúmulo de lixo, uso de drogas e até assaltos", relata uma moradora.

A sensação de insegurança aumentou recentemente com uma nova onda de crimes. "Começaram a quebrar vidros de carros estacionados nas proximidades e fugir pela praça, o que tem gerado medo e insegurança em toda a vizinhança", conta.