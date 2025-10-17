Apae de Patrocínio lança meta de arrecadar R$ 450 mil em evento

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista promove neste sábado, 18, a partir das 11h, o Apae Day 2025, evento que reúne a comunidade em torno da inclusão e da solidariedade. A edição deste ano marcará a inauguração das obras realizadas com os recursos arrecadados em 2024 e o lançamento da nova meta de R$ 450 mil para 2025.

No ano passado, a campanha atingiu R$ 350 mil, valor utilizado para cobrir a quadra e construir os vestiários da instituição. As melhorias, que ampliaram o uso do espaço esportivo e educacional, serão entregues oficialmente durante a programação, com a presença de voluntários, parceiros e famílias atendidas.

Reconhecido como o maior evento beneficente do município, o Apae Day se consolidou como uma ação de conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Nesta edição, os recursos arrecadados serão destinados à revitalização da área externa e à ampliação do setor de saúde, que atende cerca de 300 pessoas por dia.