Apae de Patrocínio lança meta de arrecadar R$ 450 mil em evento

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Patrocínio Paulista promove neste sábado, 18, a partir das 11h, o Apae Day 2025, evento que reúne a comunidade em torno da inclusão e da solidariedade. A edição deste ano marcará a inauguração das obras realizadas com os recursos arrecadados em 2024 e o lançamento da nova meta de R$ 450 mil para 2025.
No ano passado, a campanha atingiu R$ 350 mil, valor utilizado para cobrir a quadra e construir os vestiários da instituição. As melhorias, que ampliaram o uso do espaço esportivo e educacional, serão entregues oficialmente durante a programação, com a presença de voluntários, parceiros e famílias atendidas.
Reconhecido como o maior evento beneficente do município, o Apae Day se consolidou como uma ação de conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Nesta edição, os recursos arrecadados serão destinados à revitalização da área externa e à ampliação do setor de saúde, que atende cerca de 300 pessoas por dia.
O novo projeto prevê a criação de espaços de convivência e lazer acessíveis, além da expansão do ambulatório médico interdisciplinar, que deve receber novas especialidades e estrutura aprimorada para os profissionais da instituição.
A Apae de Patrocínio Paulista atua nas áreas de educação, saúde e assistência social, oferecendo atendimentos especializados. Entre os programas mantidos, estão o Projeto ABA, voltado a alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista); o Centro Dia, que acolhe pessoas com deficiência intelectual, múltipla e idosos dependentes; e a Residência Inclusiva, que garante moradia assistida a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.
Serviço
Apae Day 2025
Data: sábado, 18 de outubro de 2025
Horário: a partir das 11h
Local: Apae de Patrocínio Paulista – Avenida Diamante, 1413, Jardim Marumbé
Contribuições: Pix (16) 99998-3690 ou boleto pelo telefone (16) 99998-1724.
