Homem esfaqueia cuidadora da mãe, foge, mas é preso em Franca

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no início da noite desta quinta-feira 16, após esfaquear a cuidadora de sua mãe dentro da casa da família, no Jardim Luiza II, em Franca SP. A vítima, uma mulher que cuidava da idosa acamada, foi atingida com um golpe de faca no abdômen e socorrida em estado grave para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor chegou à residência visivelmente alterado, sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas. Em determinado momento, ele pegou o celular da mãe, atitude que levantou suspeita, já que, segundo familiares, o homem costuma furtar objetos da casa para trocar por entorpecentes.

Preocupado com a situação, o pai do suspeito tentou retomar o aparelho celular, a pedido da mulher, que estava tomando banho com a ajuda da cuidadora. Ao ser confrontado, o homem ficou agressivo e iniciou uma discussão violenta com o pai.