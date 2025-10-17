Homem esfaqueia cuidadora da mãe, foge, mas é preso em Franca

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no início da noite desta quinta-feira 16, após esfaquear a cuidadora de sua mãe dentro da casa da família, no Jardim Luiza II, em Franca SP. A vítima, uma mulher que cuidava da idosa acamada, foi atingida com um golpe de faca no abdômen e socorrida em estado grave para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.
De acordo com a Polícia Militar, o agressor chegou à residência visivelmente alterado, sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas. Em determinado momento, ele pegou o celular da mãe, atitude que levantou suspeita, já que, segundo familiares, o homem costuma furtar objetos da casa para trocar por entorpecentes.
Preocupado com a situação, o pai do suspeito tentou retomar o aparelho celular, a pedido da mulher, que estava tomando banho com a ajuda da cuidadora. Ao ser confrontado, o homem ficou agressivo e iniciou uma discussão violenta com o pai.
A cuidadora, ao ouvir os gritos, foi até a sala para tentar acalmar a situação, momento em que o agressor pegou uma faca e a golpeou no abdômen.
Em seguida, ele fugiu correndo pelas ruas do bairro. A Polícia Militar foi acionada e, com base nas características informadas pelas testemunhas, localizou e prendeu o homem ainda no Jardim Luiza II.
Segundo a PM, o agressor já possui antecedentes criminais, inclusive registros por ameaçar os próprios pais. Após a prisão, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), de Franca, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, sendo posteriormente transferida à Santa Casa, onde passou por cirurgia de emergência.
