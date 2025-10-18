Franca resiste ao tarifaço dos EUA e mantém superávit em setembro

Franca encerrou setembro de 2025 com US$ 22,8 milhões em exportações, praticamente no patamar do mesmo mês de 2024 (US$ 22,8 milhões) e mantendo um superávit de US$ 18,6 milhões na balança comercial. A estabilidade ocorre em meio ao início dos impactos do tarifaço dos Estados Unidos, que entrou em vigor no dia 6 de agosto, impondo 50% de taxas sobre produtos importados do Brasil - entre eles, calçados, couro e itens agrícolas, setores estratégicos para a economia francana.

O tarifaço de Trump

A sobretaxa de 40% - totalizando 50% - sobre os produtos brasileiros foi anunciada pelo presidente Donald Trump como parte de uma política de proteção à indústria norte-americana. Mas no casos do Brasil, o governo americano deixou claro que a medida tem caráter político, na tentativa de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da Justiça.

A taxação elevou os custos de entrada no mercado dos EUA, que são o segundo principal destino das exportações de Franca, representando 18,9% dos embarques. Embora o efeito pleno da medida ainda não apareça totalmente nos números, agosto e setembro já indicam uma desaceleração no ritmo das vendas.