Virada no tempo: previsão indica chuva e frio no fim de semana

O tempo em Franca ficará bastante instável nos próximos dias. A previsão da Climatempo indica um fim de semana de tempo predominantemente chuvoso, com volumes que devem ultrapassar os 20 mm até o sábado, 18. A chuva virá acompanhada de uma queda acentuada na temperatura, trazendo um grande alívio para o calor e melhorando a qualidade do ar.
Nesta sexta-feira, 17, o dia ainda será quente, com máxima de 32ºC, mas a instabilidade já se manifesta. O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso, com um volume esperado de 6,8 mm.
O sábado, 18, será o dia mais chuvoso. O tempo ficará nublado, com possibilidade de garoa e chuva a qualquer momento, especialmente à noite. A probabilidade de precipitação é de 83% e o volume previsto é o mais alto do período, com 13,4 mm. A temperatura máxima já cai um pouco, para 31ºC.
A grande mudança na temperatura ocorre no domingo, 19. Com 90% de chance de chuva, o dia será de céu nublado com poucas aberturas de sol. A temperatura despenca, com a máxima não passando de 23ºC, uma queda de 8 graus em relação ao sábado. A mínima será de 16ºC.
A segunda-feira, 20, amanhecerá com a temperatura mais baixa da semana, com mínima de apenas 13ºC. Apesar do retorno do sol, o dia ainda terá instabilidade, com uma previsão de 3,1 mm de chuva. A tarde será amena, com máxima de 23ºC.
