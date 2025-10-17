Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:

Nome: Inácio José Pereira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Elizabete Fontana Rocha

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h