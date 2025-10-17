Tentativa de furto a caminhões acaba em fuga e prisão

Câmeras de segurança registraram a ação de criminosos que tentavam furtar módulos de caminhões em um pátio no município de Igarapava, durante a madrugada de quarta-feira, 16, por volta das 3h45. Os criminosos fugiram, tentaram se esconder em canavial, mas um deles foi preso. Os outros continuam foragidos.

O proprietário de um dos veículos percebeu a movimentação suspeita e acionou imediatamente a Polícia Militar, que iniciou as buscas pela região. Poucos minutos depois, por volta das 4h, as equipes se depararam com uma Fiat Toro usada pelos suspeitos e deram ordem de parada, ignorada pelos criminosos.

Os indivíduos iniciaram uma fuga em alta velocidade, seguindo pela estrada vicinal com destino a Rifaina. A perseguição se estendeu por vários quilômetros, até que o condutor do veículo parou bruscamente, momento em que os passageiros desceram e fugiram para uma área de mata. O motorista ainda tentou seguir por mais alguns quilômetros, mas abandonou o carro e correu para a mata em seguida.