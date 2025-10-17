Leilão de espaços para Finados acontece nesta sexta-feira

Comerciantes interessados em vender flores, velas e outros artigos religiosos nas proximidades dos cemitérios municipais no Dia de Finados têm um compromisso nesta sexta-feira, 17. A Secretaria de Saúde de Franca realizará, às 14h, o leilão público para a cessão dos espaços comerciais para os dias 1º e 2 de novembro.
O leilão acontecerá no Salão Azul da própria secretaria, localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.780, no Jardim Redentor. Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e comprovante de endereço.
Ao todo, serão leiloadas 66 vagas, sendo 34 para as imediações do Cemitério da Saudade e 32 para o entorno do Cemitério Santo Agostinho. Cada espaço possui 6 m² e o direito de uso é pessoal e intransferível.
O lance mínimo para cada um dos pontos é de duas UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), o que equivale a R$ 166,90, já que o valor unitário da UFMF é de R$ 83,45. Além do valor arrematado, o vencedor do leilão deverá pagar uma taxa de ocupação de solo de R$ 1,34 por metro quadrado por dia.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.