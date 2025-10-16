Motorista de Porsche é preso bêbado após quase atropelar pessoas

Um motorista de um Porsche azul foi detido nesta quinta-feira, 16, após fugir da Polícia Militar e protagonizar uma perseguição pelas ruas de Ipuã, na região de Franca.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o motorista, Roberto Bardão, fugindo em alta velocidade pelas ruas enquanto era perseguido por viaturas policiais.

Em um determinado momento, o motorista invadiu a Praça Central e, por pouco, não atropelou duas crianças.