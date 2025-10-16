Motorista de Porsche é preso bêbado após quase atropelar pessoas

Um motorista de um Porsche azul foi detido nesta quinta-feira, 16, após fugir da Polícia Militar e protagonizar uma perseguição pelas ruas de Ipuã, na região de Franca.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o motorista, Roberto Bardão, fugindo em alta velocidade pelas ruas enquanto era perseguido por viaturas policiais.
Em um determinado momento, o motorista invadiu a Praça Central e, por pouco, não atropelou duas crianças.
Depois de ser perseguido pelas ruas, o homem foi detido próximo a um posto de combustíveis.
Visivelmente embriagado, o homem foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra.
Na delegacia, os policiais foram informados sobre uma medida de internação compulsória. O delegado de plantão irá decidir se o homem será preso por embriaguez ao volante e direção perigosa ou se ele será levado para uma clínica de reabilitação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.