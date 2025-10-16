16 de outubro de 2025
Chamas altas assustam moradores no viaduto Dona Quita

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Fogo em canteiro abaixo do viaduto Dona Quita, em Franca
Fogo em canteiro abaixo do viaduto Dona Quita, em Franca

Um objeto semelhante a uma lixeira pegou fogo no início da noite desta quinta-feira, 16, embaixo do viaduto Dona Quita, na avenida Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca.

Imagens encaminhadas ao portal GCN/Sampi mostram as chamas altas tomando conta do local e assustando moradores, pedestres e motoristas que passavam pela região.

O local é próximo a duas faculdades e fica no cruzamento de duas das avenidas mais movimentadas da cidade.

Não se sabe o que teria provocado as chamas. O fogo já terminou.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

