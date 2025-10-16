Francana: Campeonato Paulista Série A3 começa em 25 de janeiro

O Congresso Técnico do Campeonato Paulista Série A3 de 2026 foi realizado nesta quinta-feira, 16, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. Os detalhes da competição foram definidos em reunião com a presença da diretoria da Federação e representantes dos 16 clubes participantes. A Francana foi representada pelo supervisor do clube, Matheus Barbosa.

O campeonato terá início em 25 de janeiro, um domingo, e a decisão está prevista para 26 de abril. A FPF deverá divulgar a tabela da competição nos próximos dias. Como a Veterana manda seus jogos aos domingos, o clube deverá estrear na competição dia 25 de janeiro mesmo.

O formato do campeonato é o mesmo das edições anteriores. As equipes se enfrentarão em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para a fase mata-mata, sendo quartas de final, semifinais e finais, decididas em jogos de ida e volta. As equipes de melhores campanhas farão o segundo jogo em seus domínios. Em caso de empate no placar agregado, as decisões serão nos pênaltis.