Franca: usuários denunciam abandono e tratamento desigual no SCFV

Famílias de usuários do programa SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) de Franca fizeram denúncias, nessa quinta-feira, 16, sobre supostas negligências que suas crianças vêm sofrendo por parte dos funcionários da instituição. Os relatos vão de desigualdade no atendimento a até mesmo abandono de crianças.

A instituição conta com três unidades pela cidade: a Matriz, na Vila Santos Dumont; uma no Jardim Luiza e uma no City Petrópolis. Ainda há um grupo itinerante, que é atendido num ponto na avenida Abrahão Brickmann, na região do Leporace. Segundo os denunciantes, a maioria dos casos ocorre nesse ponto onde o grupo itinerante é atendido.

Os casos

Três mães relataram situações para a reportagem. Todas não quiseram se identificar por medo de sofrer represálias da instituição, porém, o relatado por elas envolve as mesmas situações.