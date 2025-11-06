Moradores de conjuntos habitacionais da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em Franca relataram uma série de problemas estruturais que se estendem há décadas. As queixas incluem infiltrações, falta de manutenção, ausência de equipamentos de segurança e risco de incêndios.

A moradora Elaine Alves Silva, que vive há 23 anos nos prédios do Leporace 1, afirma que os imóveis nunca passaram por vistoria técnica adequada. Segundo ela, muitos moradores enfrentam dificuldades financeiras e não conseguem arcar com custos de condomínio e benfeitorias.

“Há prédios com infiltração na base, vazamentos entre apartamentos e problemas que se repetem há anos sem solução. Queremos uma avaliação de engenharia e apoio para resolver o que está comprometendo nossa moradia”, relatou.