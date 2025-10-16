Secretário é investigado por desvio de materiais da Prefeitura

O secretário de Obras da Prefeitura de Ribeirão Corrente, Marcelo Donizete Bertanha, de 49 anos, é acusado de se apropriar de materiais que seriam de uso da administração pública. Todos os objetos foram apreendidos em uma operação das polícias Civil e Militar realizada no último domingo, 12, em um sítio onde mora o pai do secretário.

Após uma denúncia, policiais foram até a propriedade que fica a 3 km da cidade. Foram apreendidas durante a vistoria ferramentas, como serrotes, suporte de serras, óleos lubrificantes, torneiras, duchas higiênicas, ventilador, chaves inglesas, cabos/fios, 30 refletores e 83 lâmpadas, além de lotes de materiais elétricos e de construção.

Também foram apreendidas uma arma de fogo (espingarda) .28 e munições, além de pólvora e chumbo. A arma não tinha registro.