Secretário é investigado por desvio de materiais da Prefeitura

O secretário de Obras da Prefeitura de Ribeirão Corrente, Marcelo Donizete Bertanha, de 49 anos, é acusado de se apropriar de materiais que seriam de uso da administração pública. Todos os objetos foram apreendidos em uma operação das polícias Civil e Militar realizada no último domingo, 12, em um sítio onde mora o pai do secretário.
Após uma denúncia, policiais foram até a propriedade que fica a 3 km da cidade. Foram apreendidas durante a vistoria ferramentas, como serrotes, suporte de serras, óleos lubrificantes, torneiras, duchas higiênicas, ventilador, chaves inglesas, cabos/fios, 30 refletores e 83 lâmpadas, além de lotes de materiais elétricos e de construção.
Também foram apreendidas uma arma de fogo (espingarda) .28 e munições, além de pólvora e chumbo. A arma não tinha registro.
O investigado não apresentou notas fiscais do material estocado em grande quantidade, e os objetos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. O secretário pode ser enquadrado no crime de peculato: funcionário público que se apropria, desvia ou facilita o furto de bens, dinheiro e valores.
O que diz o secretário?
Marcelo Bertanha disse nesta quinta-feira, 16, que a acusação se trata de perseguição política. “Essa acusação é perseguição política. Estou me organizando para provar que não há nada. Estou muito tranquilo.”
Prefeita de Ribeirão Corrente
A prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB), afirmou que confia no secretário e vai esperar a conclusão das investigações. “Primeiro tem que haver uma conclusão. Toda denúncia tem dois lados e eu acho que todos nós temos o direito de defesa. Confio no secretário”, disse a chefe do Executivo.
Aninha acrescentou que o secretário é um produtor rural e não quer dizer que o que ele tem dentro da fazenda seja da prefeitura. Mas não vê nenhum problema em ter que tomar as medidas cabíveis. “Eu prefiro deixar ele se defender, deixar ele provar. Isso eu sei que foi uma denúncia política, infelizmente a política tem disso, mas cabe ao secretário fazer a defesa dele. Não tenho problema nenhum em tomar as medidas cabíveis caso seja provado algo. Não há problema nenhum, mas eu não vou julgar ninguém sem dar a ela o direito de defesa”.
A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do caso.
