Mãe teme levar a filha à escola após brigas no Hélio Palermo

Uma nova briga entre alunos foi registrada nesta quinta-feira, 16, dentro do pátio da Escola Estadual "Prof. Hélio Palermo", na Vila Rezende, em Franca. O caso preocupa os pais e responsáveis quanto à segurança dos estudantes dentro da instituição.

Uma mãe, que preferiu não se identificar, relatou o medo de enviar a filha às aulas após presenciar, por meio de vídeos, a agressão entre colegas. “Tenho uma filha que estuda lá. Ela está com medo de ir, e eu com medo de mandá-la”, disse.

De acordo com a denunciante, a confusão aconteceu pela manhã e foi filmada por alunos. As imagens, que circulam entre os estudantes, mostram que os próprios adolescentes tentaram conter a briga, sem a intervenção imediata de professores ou funcionários. “Os professores e funcionários não fizeram nada. Quem separou foram os próprios alunos”, disse a mãe.