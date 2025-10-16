Mãe teme levar a filha à escola após brigas no Hélio Palermo

Uma nova briga entre alunos foi registrada nesta quinta-feira, 16, dentro do pátio da Escola Estadual "Prof. Hélio Palermo", na Vila Rezende, em Franca. O caso preocupa os pais e responsáveis quanto à segurança dos estudantes dentro da instituição.
Uma mãe, que preferiu não se identificar, relatou o medo de enviar a filha às aulas após presenciar, por meio de vídeos, a agressão entre colegas. “Tenho uma filha que estuda lá. Ela está com medo de ir, e eu com medo de mandá-la”, disse.
De acordo com a denunciante, a confusão aconteceu pela manhã e foi filmada por alunos. As imagens, que circulam entre os estudantes, mostram que os próprios adolescentes tentaram conter a briga, sem a intervenção imediata de professores ou funcionários. “Os professores e funcionários não fizeram nada. Quem separou foram os próprios alunos”, disse a mãe.
A mulher ainda cobrou um posicionamento da Secretaria da Educação, além de mais segurança e acompanhamento psicológico para os estudantes. “Não é a primeira, nem a segunda situação em poucos dias. Está dando medo, e nada será feito?”, questionou.
O último registro de violência dentro da unidade aconteceu no dia 1º de outubro, quando um aluno entrou armado com uma faca e ameaçou um colega dentro da sala de aula. O caso gerou repercussão entre pais e alunos, mas, 15 dias depois, uma nova ocorrência foi denunciada na mesma escola, aumentando a sensação de insegurança.
Estado
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação, por meio da URE (Unidade Regional de Ensino), disse que lamenta o ocorrido, repudia qualquer tipo de violência e adotou medidas. "A gestão da unidade convocou os responsáveis para esclarecimento dos fatos e das medidas disciplinares cabíveis", diz o texto.
O caso foi inserido na plataforma do Conviva (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar). Uma equipe regional do programa realizará ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz na escola. Além disso, um profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designado para prestar atendimento e apoio aos estudantes.
"A URE e a unidade escolar permanecem à disposição da comunidade para mais esclarecimentos", finalizou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.