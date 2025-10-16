Mulher perde R$ 10 mil em golpe de agência de turismo

A viagem ao Peru, sonhada e planejada com antecedência, se transformou em frustração e prejuízo para a moradora de Pedregulho, Heloísa Ganzaroli de Brito, que perdeu R$ 10 mil após fechar um pacote com a Campinas Ecoturismo.
“Eu paguei tudo certinho, terminei de pagar em agosto, e a viagem seria no dia 20 de setembro. Estava tudo certo, pelo menos eu achava”, disse.
Heloísa explicou que acompanhava a empresa havia algum tempo pelas redes sociais e que isso ajudou a criar confiança. “Eu seguia no Instagram, via os stories de outras viagens, os grupos, as postagens… Eles tinham quase 100 mil seguidores. Nunca passou pela minha cabeça que seria um golpe. Achei que era uma empresa consolidada.”
Outro fator que ajudou a confundir a vítima foi a semelhança de nomes com outras agências. “Tem Ribeirão Ecoturismo, Campinas Ecoturismo… Achei que era tudo a mesma empresa, só com filiais. Depois descobri que cada uma é independente. E o pior: eles usam o mesmo logotipo, o que deixa tudo ainda mais confuso”, explicou.
No dia 10 de setembro, dez dias antes da data marcada para a viagem fechada em dezembro de 2024, ela recebeu uma mensagem da empresa informando que a excursão havia sido cancelada. “Eles falaram que o sócio responsável pela compra das passagens havia saído e que, por conta disso, não conseguiriam mais organizar a viagem. Prometeram reembolsar até 30 de setembro. Eu esperei.”
O problema é que a promessa não foi cumprida. “No dia 29, me mandaram outra mensagem dizendo que estavam com problemas financeiros e que o reembolso ficaria para outubro. A partir daí, ele sumiu. Não respondia mais, não atendia ninguém. A gente descobriu que o dono se chama Gustavo, mas ele se apresentava como Marcos”, relatou.
Ao procurar informações na internet, Heloísa percebeu que não era a única. “Eu comecei a conversar com outras pessoas que também tinham comprado pacotes e descobri que há quase 200 vítimas. Tem gente que perdeu R$ 5 mil, R$ 10 mil, até R$ 60 mil. Muita gente caiu porque ele fazia promoções-relâmpago com valores muito abaixo do mercado e pedia pagamento à vista no Pix.”
De acordo com Heloísa, desde junho o homem não realizava mais nenhuma viagem. “Ele ficava lançando pacotes, recebendo dinheiro e não entregava nada. Também soube que ele não tinha mais funcionários, estava sozinho, enganando todo mundo. Foi um golpe muito bem armado”, desabafou.
B.O. registrado
A vítima registrou boletim de ocorrência on-line e também acionou o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), que deve acompanhar o caso. “Agora, é esperar. O mais difícil é essa sensação de impotência. A gente planeja, economiza e, de repente, vem alguém e acaba com tudo. É revoltante.”
A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar o homem apontado como responsável pelo golpe. A reportagem tentou contato pelo WhatsApp da empresa e também pelo número pessoal do proprietário, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.
