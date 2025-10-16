Mulher perde R$ 10 mil em golpe de agência de turismo

A viagem ao Peru, sonhada e planejada com antecedência, se transformou em frustração e prejuízo para a moradora de Pedregulho, Heloísa Ganzaroli de Brito, que perdeu R$ 10 mil após fechar um pacote com a Campinas Ecoturismo.

“Eu paguei tudo certinho, terminei de pagar em agosto, e a viagem seria no dia 20 de setembro. Estava tudo certo, pelo menos eu achava”, disse.

Heloísa explicou que acompanhava a empresa havia algum tempo pelas redes sociais e que isso ajudou a criar confiança. “Eu seguia no Instagram, via os stories de outras viagens, os grupos, as postagens… Eles tinham quase 100 mil seguidores. Nunca passou pela minha cabeça que seria um golpe. Achei que era uma empresa consolidada.”