'Tive um apagão', diz catequista após passar mal e bater o carro

Por Laís Bachur | da Redação
Ford Fiesta com a frente danificada após bater em uma Fiat Fiorino no Jardim Vera Cruz, em Franca
Ford Fiesta com a frente danificada após bater em uma Fiat Fiorino no Jardim Vera Cruz, em Franca

O professor de catequese Cláudio Borges, que sofreu um mal súbito e causou um acidente na tarde dessa quarta-feira, 15, na avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca, afirmou que está se recuperando em casa e tomando medicações.

Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido. “Tive um apagão. Quando vi, já tinha acontecido. Mas graças a Deus estou bem, tomando os remédios e em repouso. O rapaz do outro carro também passa bem”, disse o professor.

O passageiro, que estava na Fiat Fiorino atingida pelo catequista, recebeu alta médica e se recupera sem complicações.

De acordo com a mãe de uma das alunas do catequista, que preferiu não se identificar, o homem é conhecido pela calma e responsabilidade. “Ele é cauteloso, super atencioso com as crianças, dirige com cuidado e não tem vícios. Foi um problema de saúde que aconteceu de repente”, relatou.

A batida 

O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira, quando o condutor de um Ford Fiesta prata, que seguia pela avenida Martinho Ribeiro, perdeu o controle do veículo após sofrer um mal súbito. O carro colidiu contra a traseira de uma Fiorino, que aguardava o semáforo abrir, próximo ao pontilhão do Jardim Vera Cruz.

Com o impacto, a Fiorino foi arremessada para frente e teve a traseira completamente destruída. O Fiesta, por sua vez, ficou desgovernado e parou no meio da via, com a frente totalmente danificada, sendo considerado perda total.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam o professor e o outro condutor ao hospital. Ambos receberam atendimento médico e passam bem.

