'Tive um apagão', diz catequista após passar mal e bater o carro

O professor de catequese Cláudio Borges, que sofreu um mal súbito e causou um acidente na tarde dessa quarta-feira, 15, na avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca, afirmou que está se recuperando em casa e tomando medicações.

Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido. “Tive um apagão. Quando vi, já tinha acontecido. Mas graças a Deus estou bem, tomando os remédios e em repouso. O rapaz do outro carro também passa bem”, disse o professor.

O passageiro, que estava na Fiat Fiorino atingida pelo catequista, recebeu alta médica e se recupera sem complicações.