Censo IBGE: 17,8 mil francanos vão a pé para o trabalho

Em uma cidade dominada pelo transporte motorizado, um dado do Censo Demográfico de 2022 chama a atenção: 17.892 trabalhadores em Franca utilizam as próprias pernas como principal meio de locomoção para chegar ao trabalho. O levantamento, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostra que o número de pessoas que vão a pé para o serviço é superior à soma dos usuários de ônibus (12.628) e bicicleta (7.717) na cidade.

Para muitos desses caminhantes, a escolha é uma mistura de economia, praticidade e bem-estar. “Moro a uns 15 minutos do centro, onde trabalho. Para mim, ir a pé é a melhor opção. Economizo o dinheiro do ônibus ou da gasolina, que faz uma diferença enorme no fim do mês, e ainda evito o estresse de procurar vaga para estacionar. Já estou acostumada com isso”, conta a vendedora Maria Cristina da Silva, de 45 anos.

A percepção de qualidade de vida também é um fator decisivo. “Escolhi morar perto da escola onde dou aula justamente para ter essa facilidade. A caminhada de manhã me ajuda a organizar as ideias para o dia, e na volta é uma forma de desligar dos problemas. Além da saúde, sinto que observo mais a cidade, os comércios, as pessoas. É uma forma de começar e terminar o dia com mais calma, fugir da correria do dia a dia”, relata o professor Carlos de Oliveira, de 38 anos.