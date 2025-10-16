Vídeo mostra suspeitos caminhando após assalto violento em Franca

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que os dois criminosos responsáveis pelo assalto à Casa da Esfiha, no Jardim Noêmia, em Franca, caminham pelo bairro minutos após a ação violenta. Nas imagens, registradas na última quinta-feira, 9, os homens aparecem vestindo roupas escuras e com os rostos cobertos por capuzes.
A Polícia Civil investiga o caso e utiliza as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores. O vídeo obtido pela reportagem mostra os suspeitos caminhando tranquilamente por uma rua próxima logo após o crime.
O crime
Os dois homens invadiram o local por volta das 23h30, fingindo ser clientes e pedindo caldo, mesmo após o horário de fechamento. Quando a proprietária Juliana Marins informou o valor, um dos assaltantes sacou a arma e anunciou o crime.
As duas mulheres que estavam no estabelecimento foram rendidas e agredidas.
A comerciante levou um golpe com a arma na cabeça e outro no rosto, ficando com hematomas e um machucado visível no olho. “Ele ficou transtornado. Me deu um soco, bateu com o revólver na minha cabeça. Sangrou muito. Eu achei que não ia sair viva”, relatou Juliana Marins à reportagem do portal GCN/Sampi.
A dupla fugiu levando celulares e R$ 70 em dinheiro. O telefone do comércio também foi levado. Desde então, a direção do estabelecimento alerta os clientes para não retornarem mensagens ou ligações vindas do número, pois ele está em posse dos criminosos.
