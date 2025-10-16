Ação em Franca surpreende e quase 14 mil pães são distribuídos

O Dia Mundial do Pão, celebrado em 16 de outubro, foi marcado em Franca pela distribuição gratuita de cerca de 14 mil pães na manhã desta quinta-feira na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade.
A programação inicial era distribuir 10 mil unidades, mas devido à demanda, esse número foi aumentado em mais 4 mil. O produto foi entregue à população acompanhado por sucos.
A ação inédita na cidade foi organizada pelo Sinpafran (Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria de Franca), com o apoio das padarias da cidade e região.
O presidente do Sinpafran, Augustinho Juliatti, fez um balanço preliminar, dizendo que a ação foi fantástica. “Nós distribuímos aproximadamente 13.500 a 13.800 pães. Foram distribuídos 2.500 sucos e foi assim um público estimado acima do esperado, por se tratar da primeira vez que a gente faz no interior, aqui em Franca especialmente. Foi um evento fantástico”.
Augustinho acrescentou que a diretoria do sindicato e os colaboradores se surpreenderam com a participação do público e que o evento deverá ser mantido nos próximos anos. “Aquilo que era para durar até meio-dia, praticamente 11h, a gente não tinha mais como atender. Com certeza, vai ser um evento que a gente estará implantando, devendo permanecer no calendário da cidade, assim como é o bolo aniversário da cidade, como também o jantar (dos panificadores) realizado anualmente”.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.