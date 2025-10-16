Ação em Franca surpreende e quase 14 mil pães são distribuídos

O Dia Mundial do Pão, celebrado em 16 de outubro, foi marcado em Franca pela distribuição gratuita de cerca de 14 mil pães na manhã desta quinta-feira na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade.

A programação inicial era distribuir 10 mil unidades, mas devido à demanda, esse número foi aumentado em mais 4 mil. O produto foi entregue à população acompanhado por sucos.

A ação inédita na cidade foi organizada pelo Sinpafran (Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria de Franca), com o apoio das padarias da cidade e região.