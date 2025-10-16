PF deflagra operação contra abuso sexual de crianças em Franca

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 16, a Operação Hórus 9, com o objetivo de desarticular uma célula atuante na internet voltada à disseminação de conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O alvo foi um morador de Franca, suspeito de espalhar conteúdo de abuso infantojuvenil na rede de computadores.

A Delegacia de Polícia Federal em Ribeirão Preto cumpriu o mandado judicial de busca e apreensão, na manhã desta quinta, em uma residência em Franca, e apreendeu equipamentos eletrônicos relacionados à investigação. O material será submetido à perícia técnica.

Segundo a PF, a operação integra o conjunto de ações permanentes para combater e interromper a propagação de material de abuso sexual infantil na web. Utilizando ferramentas tecnológicas avançadas e diversos meios de obtenção de provas, os investigadores conseguiram rastrear a atuação do suspeito na rede mundial de computadores.