Homem é preso com carro usado em furto de cofre da São José

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 15, no bairro São João Batista, em Franca, enquanto conduzia um Nissan Kicks cinza suspeito de ter sido usado no furto de um cofre da Empresa São José, ocorrido na madrugada de segunda-feira, 13, no "Terminal Ayrton Senna", região central da cidade.

Durante patrulhamento, os policiais militares Rafael e Lima avistaram um veículo com as mesmas características do usado no crime. As imagens de segurança da empresa haviam registrado a placa do carro envolvido no furto. Ao verificarem, os agentes constataram que a placa era idêntica.

O carro estava estacionado na rua Ivo Garcia Barbosa. Próximo dele, o suspeito foi abordado e, ao ser questionado, inicialmente negou ser o dono do veículo. Na revista pessoal, os policiais encontraram em seu bolso uma chave de carro Nissan. Confrontado novamente, o homem acabou admitindo que estava em posse do automóvel e chegou a afirmar: “Esse carro é BO”.