Estêvão é finalista de prêmio melhor do mundo sub-21

O francano meia-atacante Estêvão, 18 anos, concorre a mais um prêmio em sua curta carreira como profissional. O jogador do Chelsea está entre os 25 finalistas do prêmio Golden Boy de 2025, promovido pelo “Tuttossport”, jornal italiano, na categoria sub-21 melhor do mundo. A lista foi divulgada nessa quarta-feira, 15.
No mês passado, o jovem craque ficou em quarto lugar na premiação da Bola de Ouro de 2024/2025, promovida pela France Football, na categoria sub-21, que leva o nome Kopa Trophy.
Estêvão está no futebol europeu apenas três meses. Ele se apresentou ao Chelsea em junho deste ano, após se destacar nas categorias de base do Palmeiras e no time profissional. O jogador também vem jogando bem pela seleção brasileira, devendo ser um dos nomes do Brasil na Copa do Mundo de 2026.
Ele é o único brasileiro na lista deste ano. Em 2024, Endrick e Savinho foram os brasileiros que concorreram ao prêmio Golden Boy, vencido na oportunidade por Lamine Yamal.
O Chelsea fez uma postagem destacando o jogador: “Garoto de Ouro: Estêvão está entre os finalistas do prêmio Golden Boy”.
O vencedor deve ser divulgado em novembro.
Indicados
Veja os indicados ao Golden Boy 2025:
- Pau Cubarsí - Barcelona
- Désiré Doué - Paris Saint-Germain
- Dean Huijsen - Real Madrid
- Kenan Yildiz - Juventus
- Myles Lewis-Skelly - Arsenal
- Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain
- Arda Güler - Real Madrid
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Ethan Nwaneri - Arsenal
- Jorrel Hato - Chelsea
- Geovany Kenda - Sporting
- Estêvão - Chelsea
- Leny Yoro - Manchester United
- Senny Mayulu - Paris Saint-Germain
- Nico O'Reilly - Reims
- Eliesse Ben Seghir - Bayer Leverkusen
- Victor Froholdt - Porto
- Lucas Bergvall - Tottenham
- Archie Gray - Tottenham
- Mamadou Sarr - Strasbourg
- Francesco Pio Esposito - Inter de Milão
- Aleksandar Stankovic - Club Brugge
- Jobe Bellingham - Borussia Dortmund
- Rodrigo Mora - Porto
- Giovannni Leoni - Liverpool
