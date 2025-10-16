Estêvão é finalista de prêmio melhor do mundo sub-21

O francano meia-atacante Estêvão, 18 anos, concorre a mais um prêmio em sua curta carreira como profissional. O jogador do Chelsea está entre os 25 finalistas do prêmio Golden Boy de 2025, promovido pelo “Tuttossport”, jornal italiano, na categoria sub-21 melhor do mundo. A lista foi divulgada nessa quarta-feira, 15.

No mês passado, o jovem craque ficou em quarto lugar na premiação da Bola de Ouro de 2024/2025, promovida pela France Football, na categoria sub-21, que leva o nome Kopa Trophy.

Estêvão está no futebol europeu apenas três meses. Ele se apresentou ao Chelsea em junho deste ano, após se destacar nas categorias de base do Palmeiras e no time profissional. O jogador também vem jogando bem pela seleção brasileira, devendo ser um dos nomes do Brasil na Copa do Mundo de 2026.