16 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
GOLDEN BOY

Estêvão é finalista de prêmio melhor do mundo sub-21

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
Estêvão concorre a prêmio de melhor do mundo na categoria sub-21
Estêvão concorre a prêmio de melhor do mundo na categoria sub-21

O francano meia-atacante Estêvão, 18 anos, concorre a mais um prêmio em sua curta carreira como profissional. O jogador do Chelsea está entre os 25 finalistas do prêmio Golden Boy de 2025, promovido pelo “Tuttossport”, jornal italiano, na categoria sub-21 melhor do mundo.  A lista foi divulgada nessa quarta-feira, 15.

No mês passado, o jovem craque ficou em quarto lugar na premiação da Bola de Ouro de 2024/2025, promovida pela France Football, na categoria sub-21, que leva o nome Kopa Trophy.

Estêvão está no futebol europeu apenas três meses. Ele se apresentou ao Chelsea em junho deste ano, após se destacar nas categorias de base do Palmeiras e no time profissional. O jogador também vem jogando bem pela seleção brasileira, devendo ser um dos nomes do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Ele é o único brasileiro na lista deste ano. Em 2024, Endrick e Savinho foram os brasileiros que concorreram ao prêmio Golden Boy, vencido na oportunidade por Lamine Yamal.

O Chelsea fez uma postagem destacando o jogador: “Garoto de Ouro: Estêvão está entre os finalistas do prêmio Golden Boy”.

O vencedor deve ser divulgado em novembro.

Indicados

Veja os indicados ao Golden Boy 2025:

  • Pau Cubarsí - Barcelona
  • Désiré Doué - Paris Saint-Germain
  • Dean Huijsen - Real Madrid
  • Kenan Yildiz - Juventus
  • Myles Lewis-Skelly - Arsenal
  • Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain
  • Arda Güler - Real Madrid
  • Franco Mastantuono - Real Madrid
  • Ethan Nwaneri - Arsenal
  • Jorrel Hato - Chelsea
  • Geovany Kenda - Sporting
  • Estêvão - Chelsea
  • Leny Yoro - Manchester United
  • Senny Mayulu - Paris Saint-Germain
  • Nico O'Reilly - Reims
  • Eliesse Ben Seghir - Bayer Leverkusen
  • Victor Froholdt - Porto
  • Lucas Bergvall - Tottenham
  • Archie Gray - Tottenham
  • Mamadou Sarr - Strasbourg
  • Francesco Pio Esposito - Inter de Milão
  • Aleksandar Stankovic - Club Brugge
  • Jobe Bellingham - Borussia Dortmund
  • Rodrigo Mora - Porto
  • Giovannni Leoni - Liverpool

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários