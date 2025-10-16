Avenidas Santa Cruz e Eliza Gosuen recebem novo asfalto em Franca

As avenidas Santa Cruz e Eliza Verzola Gosuen, localizadas nos bairros Santa Cruz e Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca, estão recebendo melhorias no pavimento dentro da programação do programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Franca.
De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mais de 70% dos serviços previstos para essa região da cidade já foram executados.
Um dos trechos concluídos é o da avenida Santa Cruz, nas imediações de um condomínio residencial e da rotatória com a avenida Chafic Facuri. Já nessa quarta-feira, 15, as equipes estavam concentradas nos trabalhos de recapeamento da avenida Eliza Verzola Gosuen.
Outras ruas da região também já foram contempladas com o novo asfalto, entre elas: Rosa Del Monte, Cesário João Careta, Tereza Tortorello Palermo, Fádua Elias, Pedro Pucci, Jorge Tabah e José Zuanazzi.
Segundo a Prefeitura, nos próximos dias, os serviços de pavimentação devem avançar por outras vias dos mesmos bairros.
Já foi executado o recapeamento em pontos da cidade, incluindo os bairros Parque do Horto, Santa Terezinha, Jardins Veneza e Santana, além da região do Jardim Paraty, nas proximidades da avenida Adhemar Polo Filho.
O investimento total do programa supera R$ 26 milhões, viabilizados em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
