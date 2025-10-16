Avenidas Santa Cruz e Eliza Gosuen recebem novo asfalto em Franca

As avenidas Santa Cruz e Eliza Verzola Gosuen, localizadas nos bairros Santa Cruz e Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca, estão recebendo melhorias no pavimento dentro da programação do programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Franca.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mais de 70% dos serviços previstos para essa região da cidade já foram executados.

Um dos trechos concluídos é o da avenida Santa Cruz, nas imediações de um condomínio residencial e da rotatória com a avenida Chafic Facuri. Já nessa quarta-feira, 15, as equipes estavam concentradas nos trabalhos de recapeamento da avenida Eliza Verzola Gosuen.