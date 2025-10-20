Prefeitura de Franca distribui mais de 59 toneladas de alimentos

O Banco Municipal de Alimentos de Franca, mantido pela Prefeitura e vinculado à Secretaria de Ação Social, distribuiu cerca de 59 toneladas de alimentos até o final de setembro deste ano. O número representa um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 43,1 toneladas.
Os produtos são fornecidos por produtores rurais da agricultura familiar da região, cadastrados por meio de chamamento público.
De acordo com a Prefeitura, o Banco de Alimentos atendeu 13 entidades assistenciais, os seis Cras (Centros de Referência em Assistência Social) e os dois Creas (Centros de Referência Especializados em Assistência Social), beneficiando centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Novo chamamento
Na última terça-feira, 15, foi publicada no Diário Oficial a resolução nº 03/2025, que divulgou o resultado da nova chamada pública com a lista dos agricultores familiares classificados para o abastecimento do Banco de Alimentos, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos.
O programa será financiado com recursos do Governo Federal, no valor de R$ 500 mil, liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, destinados ao custeio da produção agrícola.
Para o novo período, a previsão é de ampliar a distribuição e atingir a marca de 67,9 toneladas de alimentos, incluindo 18 variedades de frutas, legumes e hortaliças, que serão destinados às famílias em situação de insegurança alimentar e às entidades assistenciais.
Ao todo, 45 produtores rurais da região administrativa de Franca, que abrange 23 municípios, entre eles Restinga, São José da Bela Vista e Patrocínio Paulista, foram contemplados.
Empresas e pessoas físicas interessadas em adquirir ou doar alimentos podem entrar em contato diretamente com o Banco Municipal de Alimentos, localizado na alameda Vicente Leporace, 4.805, Parque dos Pinhais.
A relação completa dos produtores classificados está disponível no site da Prefeitura de Franca.
