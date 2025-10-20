Prefeitura de Franca distribui mais de 59 toneladas de alimentos

O Banco Municipal de Alimentos de Franca, mantido pela Prefeitura e vinculado à Secretaria de Ação Social, distribuiu cerca de 59 toneladas de alimentos até o final de setembro deste ano. O número representa um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 43,1 toneladas.

Os produtos são fornecidos por produtores rurais da agricultura familiar da região, cadastrados por meio de chamamento público.

De acordo com a Prefeitura, o Banco de Alimentos atendeu 13 entidades assistenciais, os seis Cras (Centros de Referência em Assistência Social) e os dois Creas (Centros de Referência Especializados em Assistência Social), beneficiando centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Novo chamamento