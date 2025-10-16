Ladrão 'dançarino' é preso após furto filmado em Franca

O criminoso de 36 anos que havia furtado uma loja de concretagem na segunda-feira, 13, no bairro Distrito Industrial, em Franca, foi preso nessa quarta-feira, 15. Um menor de idade também foi apreendido por envolvimento no crime. O caso ficou conhecido após as imagens de segurança mostrarem o homem bebendo refrigerante e fazendo dancinhas durante o furto.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito chegou a tentar despistar os investigadores, inicialmente acusando o próprio irmão. No entanto, os agentes descobriram que o homem citado havia morrido. Em seguida, ele tentou culpar outro irmão, de 18 anos, mas acabou confessando após ser confrontado com as imagens de segurança.
Durante o interrogatório, o homem admitiu o crime e contou que vendeu o veículo furtado - uma picape Chevrolet Montana - a dois menores de idade, juntamente com outros objetos, como notebooks. No momento da prisão, ele estava com uma esmerilhadeira, também produto de furto.
O criminoso foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O menor apreendido foi ouvido e liberado.
De acordo com o delegado Eduardo Lopes Bonfim, o suspeito ficou “famoso” pelas imagens em que aparece dançando e bebendo refrigerante dentro da empresa. “O único lugar onde ele vai dançar agora é na cadeia”, afirmou o delegado.
As investigações continuam, já que o furto não foi cometido sozinho, e a Polícia Civil segue em busca de outro envolvido.
