Ladrão 'dançarino' é preso após furto filmado em Franca

O criminoso de 36 anos que havia furtado uma loja de concretagem na segunda-feira, 13, no bairro Distrito Industrial, em Franca, foi preso nessa quarta-feira, 15. Um menor de idade também foi apreendido por envolvimento no crime. O caso ficou conhecido após as imagens de segurança mostrarem o homem bebendo refrigerante e fazendo dancinhas durante o furto.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito chegou a tentar despistar os investigadores, inicialmente acusando o próprio irmão. No entanto, os agentes descobriram que o homem citado havia morrido. Em seguida, ele tentou culpar outro irmão, de 18 anos, mas acabou confessando após ser confrontado com as imagens de segurança.

Durante o interrogatório, o homem admitiu o crime e contou que vendeu o veículo furtado - uma picape Chevrolet Montana - a dois menores de idade, juntamente com outros objetos, como notebooks. No momento da prisão, ele estava com uma esmerilhadeira, também produto de furto.