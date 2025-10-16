Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 16, em Franca:
Nome: Maria de Lourdes Garcia
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Marcos Vinícius da Silva Lima
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Passos (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Passos (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: José Antônio Boaret
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.