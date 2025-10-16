Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 16, em Franca:

Nome: Maria de Lourdes Garcia

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Marcos Vinícius da Silva Lima

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Passos (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Passos (MG)

Horário previsto do sepultamento: 16h