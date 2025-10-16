Bandido invade empresa em Franca e leva bicicleta de funcionário

Uma empresa localizada na rua Espírito Santo, no bairro Vila Aparecida, em Franca, foi alvo de furto na tarde dessa quarta-feira, 15. Um criminoso aproveitou o momento em que o portão estava aberto, durante a entrada de um fornecedor, para invadir o local e furtar a bicicleta de um funcionário.

De acordo com informações de um funcionário, que preferiu não se identificar, o local tem grande movimentação de pessoas por ser um e-commerce. “Entra e sai de fornecedores e clientes o tempo todo”, afirmou.

Imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito - um homem careca, vestindo calça jeans e camiseta preta - observando a movimentação do outro lado da rua.