Bandido invade empresa em Franca e leva bicicleta de funcionário

Uma empresa localizada na rua Espírito Santo, no bairro Vila Aparecida, em Franca, foi alvo de furto na tarde dessa quarta-feira, 15. Um criminoso aproveitou o momento em que o portão estava aberto, durante a entrada de um fornecedor, para invadir o local e furtar a bicicleta de um funcionário.
De acordo com informações de um funcionário, que preferiu não se identificar, o local tem grande movimentação de pessoas por ser um e-commerce. “Entra e sai de fornecedores e clientes o tempo todo”, afirmou.
Imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito - um homem careca, vestindo calça jeans e camiseta preta - observando a movimentação do outro lado da rua.
No momento em que um eletricista e, em seguida, um fornecedor entraram na empresa, o portão permaneceu aberto. O homem, então, atravessou rapidamente a rua, entrou no estacionamento onde estavam algumas motos e bicicletas. Ele furtou a bicicleta que estava encostada no muro. Em poucos segundos, deixou o local pedalando.
O furto só foi percebido por volta das 17h, quando o proprietário foi até o estacionamento para buscar a bicicleta para ir para casa e notou o desaparecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento o suspeito não foi identificado e o veículo não foi localizado.
