Lixo, insetos e drogas ao lado de creche preocupam moradores

Moradores do entorno da creche Bom Samaritano, no Jardim Califórnia, em Franca, estão preocupados com o acúmulo de lixo, a proliferação de insetos e ratos, e o uso de drogas em terrenos baldios que ficam ao lado da instituição infantil. O problema, segundo uma moradora, piorou muito desde o início do ano e tem gerado grande preocupação com a saúde e a segurança das crianças.

A situação é mais crítica em dois terrenos localizados no cruzamento das ruas Montes Torres e Dr. José Diniz Moraes, no Jardim Califórnia. "Os dois são lixo puro", disse uma vizinha.

Segundo ela, a situação se agrava nos dias de coleta, quando moradores de rua abrem os sacos de lixo em busca de recicláveis e espalham os dejetos pelos terrenos. "Eles fazem a festa quando tem dia de lixo. Abrem os lixos e deixam jogados nos terrenos", conta.