Lixo, insetos e drogas ao lado de creche preocupam moradores

Moradores do entorno da creche Bom Samaritano, no Jardim Califórnia, em Franca, estão preocupados com o acúmulo de lixo, a proliferação de insetos e ratos, e o uso de drogas em terrenos baldios que ficam ao lado da instituição infantil. O problema, segundo uma moradora, piorou muito desde o início do ano e tem gerado grande preocupação com a saúde e a segurança das crianças.
A situação é mais crítica em dois terrenos localizados no cruzamento das ruas Montes Torres e Dr. José Diniz Moraes, no Jardim Califórnia. "Os dois são lixo puro", disse uma vizinha.
Segundo ela, a situação se agrava nos dias de coleta, quando moradores de rua abrem os sacos de lixo em busca de recicláveis e espalham os dejetos pelos terrenos. "Eles fazem a festa quando tem dia de lixo. Abrem os lixos e deixam jogados nos terrenos", conta.
O acúmulo de lixo tem gerado a aparição de insetos e ratos, o que se torna a situação ainda mais grave pela proximidade com a unidade escolar. Além do problema sanitário, a moradora relata o consumo de drogas no local. "Muitos consomem drogas, perto da creche", afirma.
Os moradores afirmam que já acionaram a Prefeitura diversas vezes. "A gente chama pra limpar. Até limpam, mas não tá adiantando", desabafou a moradora, explicando que o local se tornou um "ponto viciado" de descarte irregular, com o problema retornando logo após a limpeza.
Posição da Prefeitura
Procurada, a Prefeitura de Franca informou que equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a limpeza do local nessa quarta-feira, 15. A Secretaria de Ação Social acrescentou que as ações de orientação e encaminhamento para as pessoas em situação de rua que frequentam a área, mas não residem ali, são mantidas de forma ininterrupta.
