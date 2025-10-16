16 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EMPREENDEDORISMO

Alunos cultivam horta na escola e vendem a produção para o bairro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Feirinha da Horta, da Emeb ‘Reverendo Professor Nicanor Xavier da Cunha’
Feirinha da Horta, da Emeb ‘Reverendo Professor Nicanor Xavier da Cunha’

Alunos dos anos iniciais da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Reverendo Professor Nicanor Xavier da Cunha", no Residencial Nova Franca, zona norte de Franca, colocaram a mão na terra e aprenderam na prática sobre cultivo de alimentos, sustentabilidade e até empreendedorismo. A escola realizou, na última terça-feira, 14, o projeto Feirinha da Horta, que resultou na venda das hortaliças cultivadas pelos próprios estudantes para a comunidade do bairro.

A iniciativa, que envolveu 110 crianças, foi desenvolvida pela Secretaria de Educação com o objetivo de ensinar todo o processo de manejo de uma horta no ambiente escolar. Durante o projeto, os alunos participaram de vivências práticas que, além de estimular a curiosidade e o aprendizado, promoveram a responsabilidade ambiental, o trabalho em equipe e a interação social.

Após a colheita, os estudantes organizaram a "feirinha" para vender a produção, uma forma de incentivar noções de empreendedorismo e capacitação desde cedo.

Para a secretária de Educação, Márcia Gatti, a ação reforça o compromisso da pasta em unir o conhecimento teórico com a prática. “É mais uma forma de reforçar o compromisso em promover práticas educativas que integram o conhecimento produzido na escola à vivência cotidiana, formando alunos mais conscientes e engajados com a preservação do meio ambiente”, ressaltou.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários