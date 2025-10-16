Alunos cultivam horta na escola e vendem a produção para o bairro

Alunos dos anos iniciais da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Reverendo Professor Nicanor Xavier da Cunha", no Residencial Nova Franca, zona norte de Franca, colocaram a mão na terra e aprenderam na prática sobre cultivo de alimentos, sustentabilidade e até empreendedorismo. A escola realizou, na última terça-feira, 14, o projeto Feirinha da Horta, que resultou na venda das hortaliças cultivadas pelos próprios estudantes para a comunidade do bairro.

A iniciativa, que envolveu 110 crianças, foi desenvolvida pela Secretaria de Educação com o objetivo de ensinar todo o processo de manejo de uma horta no ambiente escolar. Durante o projeto, os alunos participaram de vivências práticas que, além de estimular a curiosidade e o aprendizado, promoveram a responsabilidade ambiental, o trabalho em equipe e a interação social.

Após a colheita, os estudantes organizaram a "feirinha" para vender a produção, uma forma de incentivar noções de empreendedorismo e capacitação desde cedo.