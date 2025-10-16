Onze cavalos e mulas são recolhidos das ruas de Franca

Uma operação do Canil Municipal e da Guarda Civil Municipal recolheu 11 animais de grande porte que estavam soltos em vias públicas de Franca entre a terça, 14, e quarta-feira, 15. As capturas, realizadas após denúncias de moradores, ocorreram na Vila Santos Dumont (6 animais) e no Parque Mundo Novo (5 animais).

Com este trabalho, sobe para 107 o número de animais de grande porte, como cavalos e mulas, recolhidos neste ano na cidade. Os animais capturados nesta semana foram encaminhados ao Canil Municipal, onde se juntaram a outros, e agora totalizam 33 abrigados na unidade. Dos 11 recém-chegados, três já possuíam microchip de identificação e os outros oito foram chipados no local.

O chefe da Seção de Conservação do Meio Ambiente e responsável pelo Canil, Eduardo Garcia, reforça que a guarda dos animais é de inteira responsabilidade dos proprietários. Ele orienta que a população denuncie a presença de animais de grande porte soltos em vias públicas ou em situação de maus-tratos.

Como denunciar e recuperar o animal