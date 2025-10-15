Dupla sertaneja de Franca realiza sonho e grava o 1º DVD

A dupla sertaneja Priscila & Patrícia, formada por irmãs francanas, vive uma noite especial nesta quarta-feira, 15, ao gravar o primeiro DVD da carreira. O projeto, batizado de “Inspiração”, marca um novo capítulo na trajetória das artistas, que somam mais de seis anos de estrada.
“Estamos muito felizes. Esse projeto entrega não só o que a gente gosta de fazer, o nosso talento, mas também a nossa verdade. Por isso o nome Inspiração: tudo o que nos inspira está sendo entregue para o público”, contou Priscila.
Para Patrícia, o momento representa o amadurecimento da dupla. “A gente ouvia muita cobrança do público, perguntando quando viria o DVD, mas tudo tem seu tempo. Se fosse antes, não teria a mesma maturidade. Esse é o projeto da nossa vida”, afirmou.
Gravado em formato acústico, o trabalho promete elegância e sofisticação. “É uma sonoridade ímpar, requintada, com o melhor do nosso gogó. Vai ser diferente de tudo que já fizemos”, completou Patrícia.
O repertório é inspirado na clássica dupla Chrystian & Ralf, e traz também uma canção autoral, “Silêncio”, apontada pelas artistas como um dos pontos altos do DVD. “É uma música de gente madura, de quem quer ouvir e sair bem. A gente quer que o público sinta essa verdade, que chegue mal e saia bem do show”, disse Priscila.
As irmãs são reconhecidas como uma das principais duplas femininas do sertanejo em Franca e região. O novo projeto audiovisual deverá ser disponibilizado ainda este ano.
