Vereador diz que fará moção às alunas se professor for condenado

O debate sobre as moções de apoio ao professor Gabriel Cepaluni, da Unesp (Universidade Estadual Paulista), acusado de assédio e agressões por alunas, voltou a movimentar a política francana nesta quarta-feira, 15. Um dia após a Câmara Municipal aprovar, sob protestos de uma centena de estudantes da universidade, duas moções em defesa do docente, três vereadores participaram do programa A Hora é Essa!, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr, na Rádio Difusora, para explicar seus votos e avaliar a repercussão do caso.

Durante o programa, os vereadores Fransérgio Garcia (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Marília Martins (PSOL) expuseram suas posições. O mais incisivo foi Fransérgio, que, apesar de ter votado a favor das moções de apoio ao professor, afirmou que poderá apresentar uma nova moção, desta vez em favor das alunas, caso Cepaluni seja condenado pela Justiça.

Segundo ele, o voto anterior não representou uma defesa pessoal do docente, mas um repúdio às agressões físicas que o professor teria sofrido dentro da universidade. “Fomos contra as agressões sofridas por um professor que foi à universidade exercer sua profissão”, justificou.