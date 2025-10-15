Nossa luta é para combater o assédio, diz estudante da Unesp

Gabrielle Nascimento, estudante de Relações Internacionais e porta-voz do Cari (Centro Acadêmico de Relações Internacionais) da Unesp Franca, afirmou ao GCN/Sampi que as denúncias contra o professor Gabriel Cepaluni não apareceram de forma isolada, mas se acumularam ao longo de semanas, resultando em um ato realizado no dia 2 de setembro no campus da universidade.

De acordo com a estudante, as acusações contra o professor vinham se acumulando desde o início do semestre. “Desde o primeiro dia de aula, já recebíamos denúncias de falas problemáticas e invasivas de teor sexual, além de constrangimentos em sala de aula. Muitas estudantes tinham medo de formalizar denúncias por receio de retaliação acadêmica”, contou.

Segundo Gabrielle, os relatos contra o docente surgiram de forma isolada no início, mas ganharam força durante uma assembleia do curso, quando alunas compartilharam seus testemunhos. “Esses relatos foram encaminhados para a Unesp, para o departamento, conselho e direção. Nosso objetivo era que a Unesp afastasse preventivamente o professor e conduzisse as investigações para apurar os casos e, se fosse o caso, condená-lo. A postura de assédio é inadmissível”, afirmou.