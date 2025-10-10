10 mil pães são distribuídos em praça pública em Franca

Dez mil pães são distribuídos gratuitamente à população na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, desde as 8h, desta quinta-feira, 16. A ação é organizada pelo Sinpafran (Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria de Franca), com o apoio das padarias da cidade e região, em comemoração ao Dia Mundial do Pão.
O evento conta com o apoio de outras instituições e visa valorizar o pão como um símbolo da alimentação e da cultura francana. São distribuídos kits de café da manhã, com pães, patê e achocolatado.
Está é a primeira vez que acontece na cidade este tipo de iniciativa. “Vamos fazer uma ação para ficar na história de Franca e que mostrará a pujança das padarias associadas ao Sindicato e que estão envolvidas com a responsabilidade social”, explicou Augustinho Juliatti, presidente do Sinpafran.
Juliatti acrescentou que esse deste tipo de ação já vem sendo desenvolvida em São Paulo pela Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria - Sindicato da Panificação e Confeitaria. “Para nós, o pão tem uma importância cultural e nutricional muito grande. É ele que alimenta e está na mesa das famílias dos francanos”.
