Polícia investiga assassinato de homem de 35 anos em Ituverava

A Polícia Civil de Ituverava está investigando o homicídio de Nelson Gallassi, de 35 anos, encontrado morto dentro do próprio carro na manhã desta terça-feira, 14, na rodovia Eliphio Perez Quireza, na entrada da cidade, próximo a um tênis clube.

De acordo com a polícia, a vítima foi baleada cinco vezes, na cabeça e nas costas. Dentro do carro, foram encontrados apenas documentos e dois celulares, que foram apreendidos.

O delegado Telismar Júnior informou que as investigações já foram iniciadas com a perícia no local do crime e no corpo da vítima. “Os próximos passos são aguardar os laudos, bem como o exame pericial nos celulares apreendidos no veículo. A expectativa é elucidar a autoria e a motivação do crime. Já ouvimos algumas pessoas que conheciam a vítima para apurar todo o contexto e a dinâmica dos fatos”, disse.

Nelson Gallassi tinha passagens criminais. Segundo a Polícia Civil, essas informações estão sendo apuradas para auxiliar nas investigações.

Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito foi identificado, e a polícia segue trabalhando para esclarecer o caso. Nelson foi velado e sepultado nesta quarta-feira, 15, em Ituverava.

