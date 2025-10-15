Mãe de bebê morto em São Joaquim da Barra é presa em Goiás

A mãe do pequeno Gael Henrique Cândido Mendes, de 1 ano, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi presa nessa terça-feira, 14, em São Simão (GO). O crime aconteceu em São Joaquim da Barra (SP) no fim de setembro, e a suspeita da Polícia Civil é de que a mãe estava junto com a namorada no momento em que a criança foi agredida.

A prisão foi resultado de uma troca de informações entre equipes de inteligência da Polícia Civil de São Joaquim da Barra, de São Simão e da Polícia Militar goiana. A mulher foi localizada e detida, sendo posteriormente encaminhada à Unidade Prisional de Rio Verde (GO), onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, Gael apresentava uma rotura no fígado, lesão causada horas antes da morte. Laudos do IML (Instituto Médico Legal) apontaram que a criança também tinha ferimentos na cabeça, no rosto e uma fratura no braço que não havia sido tratada.