Dupla é presa com mais de 170 porções de drogas em Franca

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, nesta quarta-feira, 15, em um apartamento na avenida Dom Pedro I, no Parque Moema.
De acordo com a Polícia Civil, as denúncias apontavam que o imóvel, que fica em um dos prédios da Dom Pedro, pertencente a um homem de 35 anos, funcionava como ponto de venda de drogas. Com autorização judicial, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão no local.
Durante as buscas, foram encontradas 56 porções de cocaína (21 gramas) e 6 porções de maconha (52 gramas). O material foi atribuído aos jovens de 18 e 20 anos. A polícia também apreendeu R$ 1.075 em dinheiro, dois celulares e um rolo de plástico filme, usado para embalar as drogas.
Enquanto a equipe realizava a operação, uma nova denúncia levou os policiais a um terreno próximo, onde foram localizadas 116 porções de cocaína (48 gramas) e uma porção de maconha (31 gramas). Segundo a investigação, o entorpecente encontrado nesse segundo local apontava o responsável pelo ponto de tráfico.
Ainda durante a operação, os agentes foram a outro apartamento no mesmo endereço, onde estavam outro suspeito e sua mulher. No local, foram apreendidos R$ 3.094 em dinheiro, além de dois celulares e fita adesiva. A possível ligação desse casal com o grupo será apurada durante as investigações.
Os dois jovens foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva. As drogas apreendidas foram encaminhadas para perícia.
