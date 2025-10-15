Costureira é atacada pelo marido após descobrir traição em Franca

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca investiga o caso de uma costureira de 40 anos que foi brutalmente espancada pelo companheiro no último domingo, 12, no Jardim Aeroporto I, na região Sul da cidade. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a vítima, que preferiu não se identificar, ela descobriu uma traição do homem e relatou o fato à sogra. Ao saber disso, a sogra teria dito ao filho que o celular dele havia sido clonado.

“Eu mandei para ela (mãe dele) na esperança de que reconhecesse que ele estava errado, mas não, né? Ele acordou nervoso... Na hora que ele saiu pela porta, eu falei: ‘você não tem vergonha na cara? Fazer coisa errada, o tanto que eu trabalho e sua mãe ainda te apoiar, mandar mensagem’. Ele não falou nada e saiu me dando soco. Deu-me dois socos e um na minha filha.”