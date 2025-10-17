Oposição domina Conselho da Francana e já flerta com investidores

A Associação Atlética Francana elegeu seu novo Conselho Deliberativo para um mandato de três anos e planeja uma nova era, sinalizando parceria com investidores para o departamento profissional de futebol.

A grande mudança não está na escolha do novo presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Silva, que já foi presidente da agremiação, mas sim na formação de um grupo de "oposição" à atual diretoria executiva. A chapa eleita conta com o vereador Fransérgio Garcia (PL) como vice-presidente do conselho.

O portal GCN/Sampi apurou que Fransérgio Garcia será candidato à presidência da Francana nas próximas eleições, em maio de 2026, com apoio da maioria dos conselheiros, contando com novos membros, entre eles, Juninho do Curtume, César Vilela, Danilo Lopes e Daniel Gottardo (conhecido como Peixe).