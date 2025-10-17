Oposição domina Conselho da Francana e já flerta com investidores

A Associação Atlética Francana elegeu seu novo Conselho Deliberativo para um mandato de três anos e planeja uma nova era, sinalizando parceria com investidores para o departamento profissional de futebol.
A grande mudança não está na escolha do novo presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Silva, que já foi presidente da agremiação, mas sim na formação de um grupo de "oposição" à atual diretoria executiva. A chapa eleita conta com o vereador Fransérgio Garcia (PL) como vice-presidente do conselho.
O portal GCN/Sampi apurou que Fransérgio Garcia será candidato à presidência da Francana nas próximas eleições, em maio de 2026, com apoio da maioria dos conselheiros, contando com novos membros, entre eles, Juninho do Curtume, César Vilela, Danilo Lopes e Daniel Gottardo (conhecido como Peixe).
Garcia e novos conselheiros da Veterana são ligados aos empresários Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, e Fransérgio Ferreira Bastos, ex-jogador e proprietário da Flash Forward Group, empresa que agencia jogadores. Os dois empresários, que são de Franca, estariam propensos a investir no futebol da Francana, caso o vereador seja eleito o novo presidente da Veterana.
Por outro lado, existe a possibilidade de a parceria ser antecipada para o Campeonato Paulista Série A3, que começa no fim de janeiro de 2026. O novo Conselho Deliberativo da Francana se reunirá com o atual presidente da Francana, Rafael Diniz, para discutir a possibilidade. O Conselho também exigirá a prestação de contas de Diniz.
De acordo com uma fonte ligada ao clube, esse novo grupo de conselheiros poderia assumir a Francana já na próxima Série A3. Para isso, a atual diretoria terceirizar o departamento de futebol, mantendo Rafael Diniz na presidência até o fim de seu mandato, em maio.
