Condutor tem mal súbito e bate em carro parado no Jd. Vera Cruz

Dois homens ficaram feridos na manhã desta quarta-feira, 14, em um acidente de trânsito no Jardim Vera Cruz, em Franca. O motorista passou mal e bateu na traseira de outro veículo que esperava o sinal abrir.

O condutor de um Ford Fiesta prata, que seguia em alta velocidade, passou mal ao volante e bateu contra a traseira de uma Fiat Fiorino, que estava parada no semáforo próximo ao pontilhão do bairro.

Com o impacto, a Fiorino foi arremessada para a frente, enquanto o Fiesta ficou desgovernado e parou no meio da pista.