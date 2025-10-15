16 de outubro de 2025
Condutor tem mal súbito e bate em carro parado no Jd. Vera Cruz

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Franca
Laís Bachur/GCN
Fista após bater na traseira da Fiorino
Fista após bater na traseira da Fiorino

Dois homens ficaram feridos na manhã desta quarta-feira, 14, em um acidente de trânsito no Jardim Vera Cruz, em Franca. O motorista passou mal e bateu na traseira de outro veículo que esperava o sinal abrir.

O condutor de um Ford Fiesta prata, que seguia em alta velocidade, passou mal ao volante e bateu contra a traseira de uma Fiat Fiorino, que estava parada no semáforo próximo ao pontilhão do bairro.

Com o impacto, a Fiorino foi arremessada para a frente, enquanto o Fiesta ficou desgovernado e parou no meio da pista.

O motorista do Fiesta e o passageiro da Fiorino ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital por equipes de resgate.

A Fiorino teve a traseira destruída, e o Fiesta apresentou danos graves na parte frontal, sendo considerado perda total.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

