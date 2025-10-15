Entre lousas e microfones: a jornada de uma vida dupla

Há quem diga que viver duas vidas ao mesmo tempo é impossível. Para mim, contudo, é justamente nesse delicado equilíbrio que a existência ganha sentido. Aos 25 anos, aprendi a dividir meus dias entre salas de aula e pautas jornalísticas, entre o som da caneta na lousa e o clique seco do gravador que anuncia mais uma entrevista.

São quatro anos como professor de Língua Portuguesa e Proati (Projeto de Apoio à Tecnologia e Inovação) na rede estadual de ensino de São Paulo, em Franca. Tempo suficiente para ver a garotada passar pelas carteiras e transformar olhares desconfiados em curiosidade viva.

Mesmo diante de inúmeras dificuldades — muitas vezes sem as condições adequadas, com estruturas antiquadas e uma luta intensa por valorização —, o meu tempo no magistério me mostrou que o trabalho de um professor vai muito além de explicar regras gramaticais ou a clássica diferença entre “mas” e “mais”. Ser professor é também ouvir, acolher e orientar, frequentemente, muitas vezes até em silêncio, com gestos simples, nos intervalos apressados ou nos corredores.